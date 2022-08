Exalcaldesa de Aquila habría usado documentos apócrifos para solventar observaciones

El diputado local, Luis Arturo Santiago Martínez, dio a conocer que la exalcaldesa de Aquila, Jovita Ramírez, tiene que responder luego del uso de documentos apócrifos para solventar observaciones."En el tema de Aquila tiene que ver más bien con una documentación apócrifa que se entregó de una validación. Ahí ya el ORFIS hizo una denuncia pública y la parte tiene que responder y comprobar que las cosas no son así".Agregó también que hay diferentes observaciones que se hacen y que pueden ser técnicas, financieras, de obra pública, falta de validaciones o que no son entregadas a tiempo, así como bitácoras.Recordó que en este mes ya muchos ex alcaldes recibieron sus notificaciones a través del Órgano de Fiscalización Superior, están en proceso de solventación para que se integren los informes individuales y la cuenta pública que aproximadamente a finales de septiembre estará llegando al Congreso Local para dictaminar."Así entonces determinar el presunto daño patrimonial que puedan tener los municipios", explicó el legislador.