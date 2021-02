Exaspirante a diputación local en Veracruz suma otra acusación por abuso sexual

Tras la denuncia pública de la bailarina Valeria Rangel, quien señaló al precandidato del Movimiento Ciudadano a la diputación por el distrito 15 de Veracruz, Jesús Alberto Camacho Carranza de presuntamente intentar violarla, una joven más acusó el abogado, desde el anonimato, por miedo a represalias, afirmó que sí fue víctima de agresión sexual e intento de asesinato en el 2018.



Afirmó que interpuso la denuncia horas después de los hechos, sin embargo, a un año y medio no hay avances en la Fiscalía General del Estado y al enterarse de un caso similar, decidió hacerlo público, porque de haber actuado oportunamente ante las autoridades no habría más víctimas.



"Ese tipo es un peligro latente y si comparto esto es porque me dio mucho miedo ver que ese psicópata se había postulado para diputado, que horror, si ahora que aún no es nada ha hecho demasiado daño, no me quiero imaginar si hubiera llegado al poder. Yo hago esto para que le den más años", dijo.



Relató que fue alumna de Camacho Carranza y la citó para ofrecerle un trabajo, sin embargo, al llegar a la supuesta oficina la atacó con un arma, la amarró, golpeó y la retuvo por varias horas.



"Ese tipo me intentó matar, me robó, me violó, me secuestró porque me amarró con cinta y en la denuncia solamente está que solamente me violó (…). Fui a checar mi expediente, pues me doy cuenta que dicen que no estaba lastimada y qué ese tipo tiene contactos ahí, porque yo me acuerdo perfectamente que cuando me revisó la médico legista me dijo que estaba lastimada y ahora sale que no estaba lastimada".



La joven, señaló que la han contactado otras chicas que supuestamente también han sido víctimas de acoso y abuso de Jesús Alberto Camacho, por ello, pide que se haga justicia y que la denuncia interpuesta en octubre de 2018 siga su curso, porque hasta ahora, no han dado respuesta.