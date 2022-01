Exdiputada defiende nombramiento en Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción

La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Adriana Paola Linares Capitanachi, confirmó que a su llegada a la Secretaría, 10 personas renunciaron a sus cargos “por no cumplir con su trabajo”.Cabe destacar que inicialmente se había mencionado que incluso medio centenar de trabajadores fueron cesados, lo que negó de manera categórica.Al respecto, la expresidenta del Congreso descartó que las renuncias hayan sido una cuestión personal o de rechazo a su nombramiento, que se dio en medio de críticas por no cumplir con los requisitos exigidos en la ley.Linares Capitanachi afirmó que encontró “una resistencia total” de diversos empleados para dar resultados y trabajar con transparencia, de ahí que en cuanto tomó las riendas de la Secretaría dijeron “ahí nos vemos”.“Creo que había una inercia equivocada cuando simplemente se aplica la ley”, sostuvo en entrevista al recalcar que durante tres años no ha habido resultados en el Sistema Estatal Anticorrupción.La exdiputada mostró su molestia ante las críticas sobre si a partir de su llegada al SEA verdaderamente se investigarán los actos de corrupción de los que han sido señalados diversos funcionarios públicos de este Gobierno.“Es muy fácil que se tome una opinión; hay mucho trabajo que se está haciendo pero la receta yo la tomo como fundamental, que se aplique la Ley”, dijo.Negó que sea necesario reformar la Ley para modificar las atribuciones de la Secretaría y enfatizó que quien tiene la facultad de investigar los hechos de corrupción es la Fiscalía General del Estado (FGE).Finalmente, Adriana Linares minimizó las críticas en su contra y afirmó que su designación estuvo apegada a Derecho pues el Congreso tiene la atribución de otorgar las dispensas de Ley necesarias a las que fue sometida y con las que cumplió.