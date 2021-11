Exdirector de PEMEX, Carlos Treviño, va contra FGR y Lozoya

El exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Carlos Treviño Medina, rechazó las acusaciones en su contra de haber recibido supuestamente 4 millones de pesos en “cumplimiento de una promesa” hecha en 2008, por la firma del contrato de suministro de etano de PEMEX Exploración y Producción (PEP), a la brasileña Braskem, filial de Odebrecht.A través de su abogado Óscar Zamudio, el exfuncionario comentó a EL UNIVERSAL que la denuncia no tiene ni pies ni cabeza y procederá a denunciar a Emilio Lozoya Austin, también exdirector de la petrolera mexicana y a los funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) por falsedad de declaraciones y porque la autoridad las considera creíbles.En este caso, se le acusa porque supuestamente en febrero de 2008 PEP entregó a diversas empresas las bases de una subasta, en la que intervinieron distintas personas, autoridades y demás, con el fin de determinar la participación, tanto de bancos como instituciones públicas, para financiar el proyecto Etileno XXI.Al finalizar este procedimiento, que duró dos años, se celebró el contrato de suministro de etano, no sólo a Braskem, sino también a Idesa. Ahí culminó la licitación pública internacional.La imputación en contra de Treviño Medina consiste en haber realizado “algo”, la denuncia no dice qué, por lo que, presuntamente, recibió 4 millones de pesos, esto en septiembre de 2014, “en cumplimiento de una promesa que aparentemente le hicieron en 2008”.El abogado dijo que ya iniciaron la estrategia legal, la cual se centra en denunciar a Lozoya Austin. Los cargos se desmoronan fácilmente, afirmó la defensa, debido a que, de entrada, PEMEX Gas y Petroquímica Básica firmaron el contrato de suministro pero “Treviño Medina jamás trabajó ahí”.Además, “vamos a ampliar la denuncia para presentar pruebas de cargo y demostrar que Lozoya miente”.“Sabemos que muchas personas están en la carpeta de investigación, actores políticos, etcétera, hay muchas pruebas y se las vamos a ordenar a las autoridades para que no puedan decir que no las ven”, añadió. Se trata de pruebas de cargo para demostrar y pedir la judicialización por la falsedad en que está incurriendo Lozoya Austin, aseveró.“(Lozoya Austin) está preso porque no probó nada de las imputaciones y eso genera contradicciones; no puede haber persecución penal en contra de las personas que denunció, porque no probó nada y por eso está preso”, explicó Zamudio.Al ser cuestionado sobre si Treviño Medina sigue en el país, su abogado precisó que está en Estados Unidos, “porque sabemos del modus operandi de la Fiscalía (General de la República), que consiste en detener a los supuestos imputados al momento de presentarse a declarar”.Por la mañana, el abogado Óscar Zamudio tocó el tema en el espacio del periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, en donde comentó que no le consta dicho ordenamiento para detener a su cliente.“Yo estoy escuchando mucho en medios de comunicación que así es (la orden de aprehensión); a mí no me consta“, especificó.Subrayó que de existir la orden de aprehensión en contra de Carlos Treviño, aclaró Zamudio, ésta sería por no acudir a la audiencia en la que sería imputado por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, en el caso de la planta de Etileno XXI.