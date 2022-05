Exduartista Juan Manuel del Castillo pelea multa de más de 700 mil pesos

El exdiputado local de la LXIV Legislatura, Juan Manuel del Castillo González, emprendió una nueva pelea en juzgados para no pagar una multa de 724 mil 154 pesos emitida por la Auditoria Superior de la Federación (ASF).El pasado 1° de abril, alcalorpolitico.com informó que el exsecretario de Finanzas y Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) consiguió el desbloqueo de cuentas bancarias, no así, el pago de un crédito fiscal fijado por el Servicio de Administración Tributaria a petición de la ASF.Del Castillo González obtuvo a cambio la suspensión definitiva contra el embargo de sus activos. Sin embargo, el juez 17º de Distrito, Jesús Arturo Cuéllar Díaz, le impidió ampliar el motivo de su demanda contra el crédito fiscal dictado por la Subadministración Desconcentrada de Recaudación de Puebla “Puebla 2” del Servicio de Administración Tributaria (SAT).Es decir, el juzgador determinó no ampliar la demanda principal de Del Castillo para dejar sin validez cualquier resolución relacionada con el requerimiento de pago y mandamiento de ejecución y embargo número PRD 102/2021 de la Auditoria Superior de la Federación.Ante esta resolución, Del Castillo promovió la queja 209/2022 ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, la cual continúa en proceso de desahogo.