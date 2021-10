Exduartistas usan dinero que robaron para retrasar justicia: Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez acusó que exfuncionarios del Gobierno de Veracruz usan el dinero que “robaron” para promover amparos y retrasar la justicia y evadir sus responsabilidades.Lo anterior lo manifestó al pedirle su opinión sobre por qué no se ha actuado en contra de exfuncionarios como Carlos Aguirre Morales, secretario de Finanzas y Planeación en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, quien ha sido condenado en cinco ocasiones a devolver casi 4 mil millones de pesos, recursos públicos desviados.“Es lastimoso pero es cierto, quienes tienen más dinero para pagar abogados, buenos abogados, buenos despachos, que interponen cientos de recursos, amparos, para retrasar la justicia, son los que hicieron de mucho dinero a través de la corrupción, cuando eran funcionarios públicos”, dijo.El Gobernador afirmó que estos personajes toman el dinero que desviaron para promover recursos jurídicos y la contratación de los litigantes, llamando al Poder Legislativo a abordar esta situación.“Aparte ese dinero robado también lo agarran para defenderse y pagar esos abogados pero ahí va, ya ojalá los legisladores le entren al tema, por qué tanto cuidado de proceso judicial para los poderosos”, señaló el mandatario veracruzano.Sin embargo, reiteró que la política de su Gobierno es muy clara: no permitir la impunidad.“Y para hacerlo muy efectivo este precepto, sobre todo en presuntos responsables de delitos de cuello blanco, cuidar el proceso judicial, porque si no, vamos a caer en lo que yo ya había denunciado antes de llegar este Gobierno, que se montaba toda una simulación de castigar al presunto delincuente de cuello blanco”, dijo.De este modo, aseguró que antes de tomar el poder, en la administración yunista lo que ocurría era que al presunto implicado se le exhibía mediaticamente pero en lo judicial, en lo real, se le facilitaba todo.“El proceso judicial era facilitarles todo pero mediaticamente era que eran unos corruptos y cuanta cosa, hasta que surgieron los primeros indicios de que anteriormente lo que habían hecho era pactar”, dijo.Recordó una vez más el video enviado por el exgobernador Javier Duarte, en el que mencionaba el pacto hecho a cambio de entregarse a la justicia.“Nosotros no somos iguales, no tenemos interés mediático, porque tenemos legitimidad, porque nos eligió el pueblo, sin comprar votos, sin engañar a la gente, no litigamos en los medios. Buscamos hacer valer el principio de no impunidad a los delincuentes de cuello blanco, ni a los otros tampoco”, refrendó el mandatario.Por ello, comentó que el exfuncionario duartista Carlos Aguirre seguirá su proceso.“Si estos funcionarios están logrando sus amparos, sus recursos, después de una determinación de un Juez va un amparo, si lo pierden, viene un recurso de revisión y se van a otra instancia. En el Circuito Judicial tienen para entretenerse otro rato y transcurre el tiempo”, precisó al reiterar que a pesar de ello, no habrá impunidad con los delincuentes de cuello blanco.