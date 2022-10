Exempleados de Oficina de Representación del INM señalan despido injustificado

Desde finales de junio del año en curso, dos empleados del Instituto Nacional de Migración (INM) habrían advertido de las irregularidades que derivaron en despedidos injustificados en la Oficina de Representación en el Estado, desde la llegada del contraalmirante Genaro García Wong, a la Oficina de Representación (OR) del INM en Veracruz.En ese entonces, dos personas dirigieron una queja al Órgano Interno de Control (OIC), por las irregularidades que estaban ocurriendo, al señalar que habían sido despedidos injustamente.En un oficio dirigido al titular del OIC, Hugo Eduardo Vadillo Zurita y firmado por el exagente federal de Migración B, Christian Frederick Uscanga Gutiérrez y la exjefa de Departamento de Control Migratorio, Wendy Julie Franco García, dieron a conocer que el motivo para la no renovación de su contrato fue por haber asistido a una fiesta de una excompañera despedida en mayo.“La razón por la cual no se me había renovado contrato aludiendo a que la razón fue por haber asistido a una fiesta de cumpleaños de una compañera la cual cesaron en el mes de mayo (situación que desconozco), por lo que todos los que asistimos a dicho evento en día no laborable no se nos iba a renovar contrato”, se lee en el oficio entregado al funcionario.En el documento indicaron que, en el área de Recursos Humanos de la Oficina de Representación en Veracruz, se recabaron las firmas de contratos para el periodo julio-septiembre, sin que se tomara en cuenta a ambos psicólogos, con cinco años de antigüedad laboral en el Instituto, siendo ésa la respuesta del delegado estatal del INM, Genaro García Wong.“Considerando lo anterior, la razón para no renovar contrato no es justificable, ya que en ningún momento se cometió alguna falta administrativa o fuera de la normativa tanto del Instituto como en el ámbito civil”, reiteraron en la misiva enviada a Vadillo Zurita.En ésta insistieron que durante el tiempo que laboraron en el INM no faltaron injustificadamente, y se condujeron con ética profesional y respetando siempre los derechos humanos de los extranjeros.“Asimismo, hemos participado de las conducciones, comisiones y actividades a las que nos han comisionado. Cumpliendo nuestros horarios de trabajo e incluso trabajando en días festivos, días de descanso y hasta en periodos vacacionales por necesidades del servicio”, reiteraron los extrabajadores que estaban adscritos al área de Canalización de Niños, Niñas y Adolescentes de Veracruz.No obstante, ambos se quedaron sin trabajo y a su decir, de manera injustificada.A estos despidos se suman al menos 23 más, mismos que iniciaron desde el mes de mayo y de los cuales se tienen nombres y apellidos, ya que son personas que se desempeñaban en diversas áreas de la OR a cargo de Genaro García Wong, como agentes y mandos medios y quienes fueron cesados sin motivo aparente o renunciado por hostigamiento laboral.A decir de los exempleados, algunos aún temen por represalias.De esta misma situación dio cuenta de manera pública otra exempleada. Fue el 26 de septiembre cuando Flor María García Antonio publicó a través de sus redes sociales que su experiencia en el INM inició en el 2014, luego de que ganó su lugar de manera limpia y sin ayuda de nadie, “trabajé durante ocho años para la institución con mucha vocación de servicio y las pruebas las tengo pues nunca hubo queja, señalamiento, o actas, ni de mis superiores ni de la sociedad sobre mi actuar en el instituto. Contrario a ello había pasado todos mis exámenes de control y confianza siempre en el estatus de aprobado".Sin embargo, relató que decidió renunciar, porque a pesar de ser el sustento económico de su hogar, no iba a permitir tanto abuso hacia su persona.Al respecto, acusó que Genaro García Wong solicitó de manera puntual un horario para ella de 24 horas sin un plan de trabajo específico.“También fui víctima y testigo de que Genaro García Wong es un misógino, que abusando de su posición y poder, uniformado como elemento de SEMAR me gritó, me tronó los dedos, me tiró los papeles, me golpeó la mesa. Después de ello pongo mi denuncia por hostigamiento laboral al OIC (órgano de control y confianza) y con fecha 8 de julio del 2022 tomo la decisión de renunciar, después de poner en una balanza mi empleo o mi estabilidad física y emocional y el de mi familia”.La ex empleada del INM, culminó su publicación pidiendo que se deje de lado la cultura del silencio y de normalizar conductas inapropiadas y ambientes laborales tóxicos.Aunque han sido un sinnúmero de quejas al respecto de los despidos injustificados, hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto de esta situación.