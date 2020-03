Exentar impuestos ayudaría ante crisis: Iglesia Católica

El vocero de la Diócesis de Orizaba, sacerdote Helkyn Enríquez Báez, dijo que ante el ambiente económico complicado que traería la pandemia del COVID-19, un riesgo de la recesión es el incremento de delitos menores.



"Por eso hoy, como sociedad, debemos proponer no sólo un comportamiento de prevención y formación ética y recuperación de valores, en el cual a través de gestos solidarios no sólo en la familia sino con el de junto nos solidarizamos y así evitamos que la delincuencia se incremente".



De igual forma, dijo que las instituciones que pueden hacer algo en beneficio de quienes resulten más afectados en este tiempo, debería de tener una perspectiva solidaria.



"Como se dice en la doctrina social de la Iglesia y esto implicaría a lo mejor, si no la cancelación de deudas, por lo menos la moratoria en los pagos, la exención durante algún tiempo pero tendría que ver con los impuestos, una disminución en los cobros de energía, algunas acciones concretas que podrían ayudar a paliar la crisis económica que esta pandemia provocará en nuestro país", dijo.