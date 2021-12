Exfuncionario duartista intenta evitar pago de 724 mil pesos al SAT

El exsubsecretario de Finanzas y Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Juan Manuel del Castillo González, emprendió una nueva disputa en tribunales para invalidar un crédito fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT).Dicho requerimiento procede de lo dictado por el oficio PRD 102/2021 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el cual se le instruye a pagar más de 724 mil pesos.Con fecha 27 de octubre de 2021, Del Castillo González, exdiputado por la LXIV Legislatura, promovió el juicio de amparo indirecto 963/2021 ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito para dejar sin efectos el resolutivo del SAT 400-47-00-02-01- 2021-7747 del 29 de septiembre del presente.A detalle, Juan Manuel del Castillo pide invalidar la ilegal notificación y contenido del Mandamiento de Ejecución y Requerimiento de Pago y Diligencia de Embargo por el no pago de pliegos de responsabilidades, expedidos por el Subadministrador Desconcentrado de Recaudación de Puebla de la Administración Desconcentrada de Recaudación de aquella entidad.En este, se le obliga al excolaborador de Javier Duarte de Ochoa a pagar un crédito fiscal por 724 mil 154 pesos, emitido el 30 de abril de 2021.Hay que recordar que el 22 de julio de 2021, Del Castillo González, exsecretario particular de Javier Duarte de Ochoa de febrero de 2014 a enero de 2015, acudió al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz para promover un amparo indirecto en contra de actos del Subadministrador Desconcentrado de Recaudación de Puebla.Y como ocurrió en julio de 2020, Juan Manuel del Castillo argumentó que hubo una irregular notificación por parte del ente recaudador para el aseguramiento de sus bienes.Sin embargo, al 26 de julio, Del Castillo no ha podido acreditar la titularidad de las cuentas bancarias objeto de un embargo del Servicio de Administración Tributaria (SAT), tal y como consta el expediente 623/2021 radicado en el Juzgado 17º.