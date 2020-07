Exhiben al Café “La Merced”; no pagaba quincenas, engañaba con prestaciones

Trabajadores de la cafetería “La Merced”, en la ciudad de Veracruz, exigieron al dueño de este negocio —que recientemente anunció su cierre—, Aurelio Ibáñez, hacerse responsables de deudas patronales que tiene con ellos.



El personal del emblemático café se manifestó en las afueras del establecimiento, ubicado sobre la avenida Rayón.



Acusan que Ibáñez cerró de manera “temporal” sin avisarles y además, tiene dos años sin pagar las cuotas del INFONAVIT, aunque a ellos se los descuentan de su salario.



Al respecto, Jairo Antonio Petronilo Díaz, quién tiene 11 años de servicios en este lugar, explicó que a algunos de sus compañeros les deben hasta 7 quincenas, además de que no les han pagado prima vacacional y prima de antigüedad, sin embargo, al declararse insostenible el negocio tras dos meses de pérdidas económicas, los trabajadores temen por sus derechos laborales.



"Él lo que está haciendo ahorita es evadir la Ley en el sentido de que se está escudando que sí va abrir pero después no dice cuándo ni cómo. Somos más de 40 familias que dependemos de aquí", dijo.



Desde el pasado 8 de mayo, Aurelio Ibáñez anunció el cierre temporal.



Ahora, el personal del café exige que responda por ellos, sobre todo en materia de INFONAVIT pues aunque a ellos les descontaron este pago por 2 años, no se pagaron las cuotas patronales.