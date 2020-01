Exhiben crisis con trasplantes de órganos en Veracruz: faltan recursos y donadores

A pesar de la alta demanda, el Estado de Veracruz conserva una tasa baja en trasplantes de órganos de apenas 3 por ciento por millón de habitantes, cuando el promedio nacional es de 10 por ciento por millón de habitantes.



Al respecto, el director del Centro Estatal de Trasplantes, Alfredo Oceguera Manzur, indicó que la baja actividad se suma un presupuesto de apenas 4 millones de pesos, aunque en años anteriores, la cifra apenas alcanzaba los 200 mil pesos anuales.



A lo anterior, agregó que 2019 cerró con nueve trasplantes en los hospitales públicos del Estado, de los cuales, cinco corresponden a casos pediátricos en el municipio de Veracruz y cuatro adultos en Xalapa.



A esto, añadió la salvación de cuatro vidas con la donación de dos córneas y dos riñones a cuatro pacientes, uno de ellos, con más de 15 años esperando un riñón.



Por lo que previó que en 2020, se cierre con una meta con diez trasplantes y siempre es deseable tener más trasplantes múltiples.



"Los órganos no se pueden congelar, no pueden estar en una congeladora por tres días, se quitan y se tienen que trasplantar, el hígado y el corazon no pueden estar más de cinco horas fuera: se retiran y se trasplantan", dijo.