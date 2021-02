Exhiben irregularidades del personal en área COVID-19 en Hospital de Poza Rica

Un trabajador administrativo del Hospital Regional de Poza Rica grabó una conversación que tuvo con el administrador del nosocomio, Renato Reyes Santes, donde reveló que dejó su función administrativa para convertirse en personal de primera línea de atención a pacientes con COVID-19, mientras que los verdaderos responsables de la salud se negaron a ocupar sus funciones.



Este trabajador fue citado por Renato Reyes en su oficina, el pasado 25 de febrero para conocer detalles sobre la protesta que realizarían un grupo de compañeros para denunciar sus inconformidades contra el director de la institución.



En la grabación, Renato Reyes le dijo al trabajador que ya estaba al tanto de la protesta, y le preguntó si él tenía alguna inconformidad, pero le recuerda que “le han echado la mano”.



Sin embargo, el trabajador respondió que él no tenía nada qué agradecer, pues consideraba como uno de los colaboradores a quien más han tratado mal, por lo que prefirió abstenerse de comentarios para evitar un perjuicio en su contra.



Asimismo, refirió que hay otro tipo de inconsistencias al interior del hospital, pues hay empleados con códigos de asistentes, afanadores o camilleros que realizan funciones administrativas y descarta la falta de personal como motivo de estas irregularidades.



Además, recordó que si él aceptó ser parte del personal para atender pacientes con COVID-19 en julio de 2020 fue porque el personal que debía hacerse cargo se negó a ocupar sus funciones por temor a perder la vida.



“Yo les saqué la chamba, se las saqué y, ¿qué me hicieron? Me dieron una patada por el fundillo. Me sacaron de ahí cuando les pedí a ustedes que me apoyaran con el pago de riesgo y las semanas de riesgo”, reclamó el trabajador.



Por último, el afectado refirió que, de manera indebida, quien obtuvo el reconocimiento al Mérito Ciudadano “Benito Juárez”, por el Gobierno del Estado de Veracruz, es al trabajador con ingreso a Servicios Generales de SESVER en mayo del 2020, Rodolfo Jácome Núñez, identificado como empleado del director del Hospital regional de Poza Rica, Rubén Vázquez García, en su clínica privada, cuando el premio se le iba a otorgar a él.



El premio yo lo gané, y tengo gente en Xalapa que me dijo también ‘tú lo ganaste, ¿por qué te hicieron a un lado?’ ¿Por qué? Para dárselo a un tal Rodolfo que tiene mes y medio que acaba de entrar”, recriminó a Renato Reyes Santes.



Al respecto, Renato Reyes justificó que se le realizó el cambio previo a la entrega de reconocimientos porque fue por indicaciones que se recibieron para retornarlo al área administrativa.



Finalmente, el Administrador del hospital concluyó la reunión invitándolo a unirse nuevamente al personal del área COVID-19 haciendo una solicitud formal para evitar observaciones del Órgano Interno de Control, recalcando que sería bajo su propio riesgo.