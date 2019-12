Exhortan a cumplir con la verificación vehícular, en Coatzacoalcos

La verificación vehícular se sigue realizando en Coatzacoalcos, sin importar las fechas decembrinas o la terminación de placas de los automóviles.



Así lo confirmó José Ruíz del verificentro A y B, quien explicó que antes de que termine el 2019 los automovilistas que no han acudido a cumplir con este deber pueden llevar su auto para conocer las emisiones contaminantes de su motor y ponerse al corriente.



“Sobre todo en estos días que hace fresco hay situaciones que tenemos del efecto invernadero, donde las emisiones no logran disiparse al 100 por ciento y quedan atrapadas de manera superficial y eso también nos perjudica con enfermedades respiratorias, sobre todo a las personas más vulnerables”, dijo.



Agregó que al realizar el servicio al coche, le está garantizando la durabilidad de su motor, además de que contribuyen con el medio ambiente.



Cabe mencionar que el costo de la verificación durante el primer año de administración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez no tuvo modificación, es decir, se mantuvo en 365.20 pesos.



Hasta el momento, se desconoce si en enero subirá el costo o habrá un nuevo periodo de exhorto a los conductores para que hagan el procedimiento o se hagan acreedores a alguna multa.