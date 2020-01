Exhortan a jóvenes de la región de Orizaba a tramitar su cartilla militar nacional

Desde el pasado fin de semana, el cuartel militar “Miguel Hidalgo”, en esta ciudad, se encuentra recibiendo la precartilla del Servicio Militar Nacional Clase 2001 y remisos hasta los 36 años, de 20 municipios de la zona, indicó Alfredo Hernández Ávila, secretario del Ayuntamiento de Orizaba.



Mencionó que todos los sábados y domingos de enero, los jóvenes de Acultzingo, Aquila, Atzacan, Mendoza, Huiloapan, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, La Perla, Rafael Delgado, Río Blanco, San Andrés Tenejapan, Nogales, Mariano Escobedo, Magdalena, La Perla, Orizaba, Soledad Atzompa, Tequila, Tlilapan y Xocotla podrán acudir a entregar su documento a la mesa receptora que se instalará para ese fin.



Recordó que, para poder liberar su cartilla, los jóvenes deben acudir primero a la Secretaría del Ayuntamiento del municipio en donde residen, para entregar la documentación necesaria y en su momento reciban su precartilla, la cual, una vez en su poder, podrán llevar al cuartel “Miguel Hidalgo” para liberarla.



Además de su precartilla, refirió, los jóvenes deberán presentar una copia reciente de su acta de nacimiento, una copia de su CURP y llevar un bolígrafo negro.



Mencionó que los interesados podrán acudir a partir de las 8 horas.



Los jóvenes deberán traer la precartilla original, copia reciente de su acta de nacimiento, copia de la CURP y un lapicero negro, debiendo formarse a partir de las 8:00 horas de cada sábado y domingo de enero.



En cuanto a los municipios de Astacinga, Atlahuilco, Los Reyes, Mixtla de Altamirano, Tehuipango, Texhuacan, Tlaquilpa y Zongolica, comentó que esos pasaron a formar parte de la Junta de Reclutamiento del Ayuntamiento de Córdoba, por lo que no les corresponde esta zona.



El entrevistado explicó que quienes no alcancen a presentar su precartilla en el mes de enero, posteriormente tendrán que acudir a la 26 Zona Militar ubicada en El Lencero, municipio de Emiliano Zapata, durante los próximos meses.



De igual forma, quienes no recogieron su Cartilla Militar liberada durante los fines de semana de diciembre deberán acudir a la 26/va Zona Militar para recogerla antes del 30 de junio del presente año, de no hacerla se incinerará y tendrán que reponer todo el proceso.