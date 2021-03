Exhortan a no confiarse aunque lleguen vacunas a adultos mayores de Orizaba

El alcalde suplente de Orizaba, José Luis Spíndola Soler, pidió a los orizabeños no confiarse a pesar de ser vacunados contra el coronavirus, pues dijo, esta situación llegó para quedarse y debemos convivir con ella hasta que quede erradicada.



Indicó que el tema de la vacunación fue una situación que se estuvo gestando como una angustia y preocupación, y más porque se estaba viendo que en otros municipios aledaños llegaba la vacuna, pero en Pluviosilla no.



Además destacó que en Orizaba se quería la llegada de estas dosis, porque a la ciudad arriban pobladores de toda la zona de las Altas Montañas. “Esta es una ciudad que recibe gente y va recibir gente y no se tenía la protección para los adultos mayores”.



De igual forma hizo énfasis en que: “Recordemos que una vez vacunados no significa que ya estemos a salvo, sino que hay que seguir con los cuidados, porque así como en otros países, tendremos en México un tercer rebrote, es donde hay que entender que debemos seguir en la lucha contra el virus”.



El presidente municipal agregó que esta situación llegó para convivir con ella, prácticamente hasta que quede erradicada, pero podría pasar mucho tiempo.



Y es que ya fue anunciada la vacunación para Orizaba a partir del sábado 27 de marzo al 2 de abril en horario de las 08:00 horas a las 18:00 horas en cuatro sedes.