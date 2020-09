Exhortan a protegerse contra el COVID-19 y el VIH-SIDA

El presidente de la asociación Coatza VIHve, Luis Alberto Ruiz, recomendó el uso de cubrebocas, al igual que el condón al momento de tener relaciones sexuales, sobre todo con parejas eventuales, para evitar el contagio de COVID-19 y VIH-SIDA.



Abundó que muchas personas siguen sin respetar la cuarentena, de ahí la importancia de protegerse en todos los sentidos.



Añadió que hay cubrebocas de muy alta gama que protegen a las personas de Coronavirus pero en el caso de los de tela, recomendó usarlos bien para que tengan una vigencia por lo menos de 8 horas y posteriormente dijo que se deben lavar de forma adecuada.



"En esta pandemia, para quienes no tienen una pareja estable se recomienda que al tener encuentros sexuales utilicen el cubrebocas y no se lo quiten por ningún motivo, al igual que el condón, para evitar infecciones y hasta embarazos.



"La población, pese al confinamiento, no ha dejado de tener eventuales encuentros sexuales", afirmó.