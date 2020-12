Exhortan al Legislativo a garantizar suficiencia presupuestal a comisiones de DH del país

La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) hace un llamado al Congreso de la Unión y a los Congresos locales a garantizar la autonomía y suficiencia presupuestal para los 33 órganos que la conforman.



Las 31 Comisiones Estatales de Derechos Humanos, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y la Defensoría de los Derechos Humanos de Pueblo de Oaxaca, se congratularon por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de reconocer su legitimación para impugnar, a través de una Acción de Inconstitucionalidad, los Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de las entidades federativas.



La FMOPDM consideró que con esa determinación se reconoce que las afectaciones a la autonomía financiera de los organismos públicos de derechos humanos son una vulneración indirecta a los derechos humanos, en tanto se convierte en un obstáculo para su defensa y garantía.



Señaló que el hecho de que organismos públicos de derechos humanos no cuenten con los recursos suficientes para su funcionamiento no sólo pone en riesgo el cumplimiento de su mandato constitucional sino también el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en el marco de los tratados internacionales de derechos humanos, de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos adoptando las medidas apropiadas para lograr su plena efectividad y hacer uso del máximo de los recursos disponibles.



En el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz, el próximo año no tendrá incremento en su presupuesto, toda vez que el Congreso local le autorizó 64 millones 797 mil 200, el mismo que ejerció en este 2020; mientras que en el 2019 se autorizaron 52 millones 597 mil 200 pesos.



La Federación reconoció que la decisión de los ministros evita dejar en estado de indefensión a los organismos protectores de los derechos humanos, a las víctimas que atiende y a cualquier persona que en el futuro requiere de sus servicios.



Dijo que se trata de un importante precedente en el reconocimiento de la labor del sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos en el país, por lo que se hace un llamado a los Poderes Legislativo Federal y Locales para garantizar dicha autonomía y suficiencia presupuestaria, como parte de las prioridades en la impartición de justicia, y la garantía y acceso a los derechos humanos de todas y todos.