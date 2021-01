Exige grupo LGBTTTI cifras exactas de crímenes de odio en la entidad

El presidente de la coalición estatal Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), Benjamín Callejas Hernández, solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE), crear un sistema que arroje las cifras exactas de crímenes de odio en la entidad.



Y es que dijo, las estadísticas que ellos manejan se basan en los medios de comunicación, y no existe una certeza de que estas sean las correctas o reales.



"Ya nos pusimos en contacto con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, porque nosotros llevamos una estadística por los medios de comunicación, y lo que le hemos exigido a la FGE, es que se cree un sistema en donde realmente nos arroje las estadísticas reales y certeras. Nosotros llevamos 26 casos de crímenes de odio, de confirmarse dos y que fueron aquí en Xalapa, de ellos no lo quiere tipificar la fiscalía que era de nuestra comunidad".



Mencionó que, de acuerdo al Observatorio, hay un total de 30 crímenes a personas de la comunidad LGBTTTI, y ellos han registrado 28, pero dijo que independientemente de estos números, Veracruz continúa en primer lugar en asesinatos por homofobia.



"La situación es alarmante. Vemos destellos en la parte de la Fiscalía, pero otra vez le mandamos el mensaje al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, de que hemos estado solicitando lo que son las mesas interinstitucionales para atender la problemática en nuestra comunidad. No toda la responsabilidad es parte de la Fiscalía, tiene que entrar Seguridad Pública, tienen que dar mejores condiciones laborales", resaltó.