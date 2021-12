Exige personal médico destitución del Director de Hospital General de Álamo

Trabajadores del Hospital General de Álamo Temapache se manifestaron este miércoles para exigir la remoción del director Juan Sánchez Rodríguez y de la administradora Guerlinde Lizbeth Monroy Pérez, a quienes acusan de incurrir en abusos laborales y atropello en las condiciones generales de trabajo.Médicos, enfermeras y trabajadores administrativos y manuales del nosocomio acusaron que los abusos se originaron en plenos festejos navideños, al discriminar al personal de enfermería y pretender modificar los esquemas de trabajo que por muchos años han funcionado bien.Los inconformes destacan su compromiso de brindar una atención de calidad y calidez a la comunidad, sobre todo en el periodo de la pandemia, en donde se tuvo una jornada acumulada; a pesar de que había enfermeras y enfermeros vulnerables, no se fueron a resguardo domiciliario, de ahí la exigencia de que se respeten los turnos de trabajo establecidos en el centro médico.Los manifestantes exigen un trato igual al que se da al personal de los demás departamentos, ya que a nivel estatal se ha emitido una indicación de desaparecer un turno de enfermería, en donde el director del nosocomio establece que son más importantes los médicos especialistas que las enfermeras, lo cual consideran una agresión.Además, señalaron que pese a que este hospital estaba considerado como uno que no atiende COVID, se estuvo atendiendo a la gente con este padecimiento y se hizo una expansión en el área de enfermedades respiratorias, misma que no era apta ni digna para la población, ni para el personal de enfermería.En la información dada a conocer establecen que les prometieron “un periodo de descontaminación extraordinario” y al personal de enfermería le prometieron un “bono por COVID” pero a la fecha no se ha cumplido ninguno.Por el contrario, se inició una era de intimidaciones y amenazas a quienes laboran bajo el régimen de contrato. Se les decía que iban a despedirlos si el personal de enfermería solicita la permanencia de jornada acumulada, la cual es un derecho establecido en el artículo 77 de las condiciones generales de trabajo.Otra de las irregularidades detectadas es lo relacionado con el que no se paguen los días festivos laborados.Así también, en la reingeniería 2022 impulsada por el titular del nosocomio “impacta en nuestro derecho al descanso obligatorio por el calendario oficial nacional, sábado y domingo”; además de no dotarlos de materiales de buena calidad para poder realizar sus labores, violentando con ello las condiciones generales de trabajo.“Queremos un trato respetuoso por parte de la administradora, que no nos siga privando de las actividades deportivas a las que tenemos derecho y que están contempladas en las relaciones laborales vigentes”, dijeron los manifestantes, señalando que al no respetarse sus derechos decidieron manifestarse, exigiendo la intervención del titular de Salud, Roberto Ramos Alor, para que destituya al director Juan Sánchez Rodríguez y la administradora Guerlinde Lizbeth Monrroy Pérez .