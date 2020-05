Exigen a CAEV de Río Blanco regularizar suministro de agua a 700 familias

Ante la necesidad de agua potable de más de 700 familias de la unidad habitacional Villas de las Haciendas 2 y la falta de solución de parte del personal de la oficina operadora de la Comisión del Agua Del Estado de Veracruz, CAEV, amas de casa se manifestaron afuera de la dependencia y exigieron la salida del titular en Río Blanco, Karim Hernández Torres.



La demanda generalizada de las familias radica en el hecho de que a pesar de no tener agua, les siguen cobrando el servicio. Les tandean el suministro que sólo surten un par de días y es insuficiente para subsanar la necesidad, por lo cual ante la falta de solución, cerraron la avenida principal una vez más.



La representación de más de 700 familias afectadas, bloqueó la circulación vehicular, logrando el interés de la oficina central de Política Regional, dependencia que se comprometió a vigilar que se surta el suministro con el apoyo de pipas a los afectados.



Sin embargo, no se signó ningún compromiso por escrito para la solución definitiva del problema, por lo cual los manifestantes exigieron se ponga al frente de la dependencia a una persona con capacidad pero sobre todo, que tenga los conocimientos básicos en ingeniería hidráulica, pues pareciera que en cada oficina de la CAEV hay imposición en los cargos.



Recordaron que el año pasado se agravó el abasto de agua, siendo necesario que se aplicaran los peritajes correspondientes, en donde se determinó que la constructora no es la responsable de la falta de agua, sino que el problema es de la CAEV.



Por ello, las familias afectadas por la falta de suministro exigen al titular de la CAEV en Río Blanco, Karim Torres, una solución definitiva o que deje de cobrar por un servicio obsoleto e insuficiente.