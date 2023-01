Exigen aplicar Ley de Protección Animal en fiestas de La Candelaria

Asociaciones protectoras de animales y constructoras de la Paz, solicitan hacer cumplir la leyes del estado, por lo que piden se elimine “el día de toros”, que han anunciado para las fiestas de La Candelaria, el 1° de febrero, que se desarrollarán en calles de Tlacotalpan.Movimiento Conciencia, AC de presencia internacional, junto con la Red Nacional Antitauromaquia México, han solicitado por escrito al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que a través de las dependencias correspondientes y en estricta observancia, se impida la violación a la Ley de Protección a los Animales vigente en el Estado de Veracruz desde el 2016.José González Martínez, integrante de dicho movimiento y presidente de la Asociación Veracruzana para la Concientización Ambiental, especificó que conforme a lo establecido en la presente Ley, la utilización de animales en la celebración de ritos clandestinos y fiestas patronales que puedan afectar el bienestar animal va contra la misma.“Por lo tanto, en Veracruz está prohibido utilizar animales en fiestas patronales así como embalses y vaquilladas pues son considerados actos de maltrato animal como marca el artículo 4 y 28 fracciones V Bis V Ter y VIII de la Ley de protección a los animales para el Estado de Veracruz. No veo qué parte no se entiende de que esto es ilegal. Se supone son las autoridades quienes tienen la responsabilidad. Quieren abatir la violencia ¿cómo?, conservando estos actos de violencia”, señaló.Por otro lado el Ayuntamiento de Tlacotalpan ya anunció el desarrollo de estas actividades con un listado de restricciones que, según ellos, evitará que a los vacunos se les dañe, por lo que advirtió de multas y arrestos en caso de que hubiera responsables.Sin embargo , el activista aseguró que el simple hecho de realizar el embalse, mantenerlos en condiciones de estrés y exhibirlos para la recreación y una posible agresión por los visitantes, así como ponerlos al peligro, son muestras de sufrimiento-maltrato de los animales y clara violación a la Ley.“Siempre es lo mismo, diciendo que no habrá maltrato pero es obvio que lo hay. El año pasado hirieron a los (toros) que soltaron. Hago votos por que esto pronto acabe. Por el momento mi asociación tomará cartas legales, no más violencia y debemos poner un alto al maltrato animal”, concluyó.