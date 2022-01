Exigen cárcel para conductor que arrolló y mató a motociclista, en Coatzacoalcos

Familiares y amigos de César Isaac de 24 años, motociclista repartidor que fue atropellado y asesinado el pasado sábado en Coatzacoalcos, marcharon para exigir a las autoridades que el responsable pague con cárcel por lo ocurrido.Los padres de César, Nini Reyes y José Manuel Garrido, reiteraron que hay inconsistencias y mentiras en la carpeta de investigación del caso, tal como el hecho de que las autoridades aseguran que el responsable, Alberto“N” fue detenido en el lugar de los hechos, cuando esto es mentira."Dice la carpeta de investigación que fue detenido en el lugar y no es cierto, huyó y fue detenido gracias a la gente, también dice que iba en estado etílico y la realidad es que iba en estado de ebriedad, son dos cosas diferentes", dijeron.Alberto “N”, fue dejado en libertad esta semana por la juez de control Ana Lilia Vidal a cambio de la reparación del daño.Los padres del fallecido aseguran que no quieren dinero, sino cárcel para el responsable.“Hay una hoja que no se nos entregó, esa hoja la alcanzó a leer mi esposa y el licenciado que nos representa donde esa hoja dice que estuvimos de acuerdo en la indemnización de nuestro hijo cuando nosotros no estuvimos en la audiencia y no se nos hizo saber de la audiencia, hay muchas irregularidades y ese es la molestia de nosotros”, comentó.El padre dijo que impugnarán el caso y exigió que se les tome en cuenta en la audiencia. Además, mencionó que sostuvieron una reunión con el Fiscal de Distrito y Regional y se comprometieron a revisar el caso.La marcha partió desde avenida Universidad en Chedraui III de la colonia Las Gaviotas, para llegar hasta el Centro de Justicia a un costado del Cereso Duport Ostión.