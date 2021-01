Exigen Clubes Rotarios que caso de Samara Reyes no se vaya al archivo

Integrantes del Clubes Rotarios de Xalapa y la Entidad, con una manifestación pacífica en la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, exigieron justicia por el asesinato de Samara Aurora Reyes, nutrióloga desaparecida en el estado el pasado 23 de diciembre.



"Somos todos los Rotarios, estamos muy dolidos, estamos esperanzados en que se haga justicia. Con mucho dolor como familia Rotaria y Jóvenes Rotaract, esperamos que esto no se repita. Esta vez, rotarios hizo fuerza, todos los Rotarios de México hicimos fuerza para que Samara apareciera", comentaron.



Con velas formando el nombre de "Sam" y fotografías, Mario Domínguez, integrante del club Rotaract del cual Samara era miembro, también, recordó el gran ser humano que era ayudando al prójimo.



"Somos gente de paz y buscamos mejorar la sociedad. Samara como presidenta, fue una líder que siempre buscó y ha buscado lo mejor para los demás. Las actividades decembrinas eran sus favoritas. Quedaron pendientes muchos proyectos".



Señaló que lo que buscan es que se le dé continuidad al caso y no se quede en el archivo, por lo que solicitó a las autoridades, seguir con las investigaciones.



"Pedimos a las autoridades que nos sigan apoyando como hasta ahorita, pedimos que no se pierda el caso y que se siga visibilizando. Samara buscaba lo mejor para las personas que la rodeaban. Lamentablemente no es un caso aislado porque vivimos en un estado con un número alto de acontecimientos similares. La Fiscalía General del Estado (FGE) nos ha estado apoyando".



Cabe recordar, que Sam, como la llamaban sus amigos y familia, fue hallada muerta en la localidad de Palmas Arriba, en el municipio de Actopan y actualmente se encuentra detenido William ‘N’ quien se encontraba en posesión de la camioneta de Samara cuando fue encontrado en el mismo municipio donde fue hallada sin vida.