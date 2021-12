Exigen destitución del director del Penal de Amatlán por “abusivo”

Cerca de 30 personas, todas familiares de internos del Penal de Amatlán, protestaron este fin de semana, las afueras del reclusorio para exigir la destitución del director del Penal de Mediana Seguridad La Toma, René Vergara Vergara, lo imputan de abusos de autoridad. En un caso en particular un bebé murió por negar servicio médico a la madre al estar embarazada y ser de alto riesgo.La protesta se concentró el pasado viernes por la tarde sobre la explanada principal y protestaron con cartulinas en mano, solicitando su inmediata intervención.Y es que René Vergara Vergara, aseveran los familiares de los reos, cobra a los internos para poder ingresar a visitarlos.Familias de varios internos que han sufrido abusos dicen, por parte del director por lo que exigen tanto a las autoridades estatales y federales la destitución.Pues lo señalan de ser responsable de la muerte de un bebé, debido a que una interna le negó la atención médica perdiendo a su hijo.Una de las familiares de las reclusas dio a conocer que exige justicia ya que hace dos meses su hermana perdió a un bebé porque el director se negó a trasladarla a un hospital.La agraviada Ariadna “N", hace dos meses estaba embarazada y era de alto riesgo, y le habló para decir que no le hacían caso y el director le pidió 5 mil pesos para que la llevaran al hospital.El asunto no paró hasta que la vieron sangrando y fue cuando la llevaron, pero su bebé había muerto. Dicha familia de la interna, es vecina de la ciudad de Veracruz, y el asunto no quiere que quede así, por lo que pidieron justicia.Los inconformes denuncian que el director del penal cobra a familiares de los internos para poder ingresar a visitarlos.Ante esto, han solicitado la intervención del Gobernador del estado de Veracruz para que atienda a los familiares quienes exigen el cese del Director.