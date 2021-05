Exigen que Germán “N”, presunto feminicida de Ericka, continúe bajo custodia

Conocidos y familiares de Ericka H., la joven asesinada a golpes por su pareja en El Chico, congregación de Emiliano Zapata, exigen que el presunto feminicida, Germán “N”, continúe bajo custodia de las autoridades correspondientes.



Esto es, que no recupere su libertad una vez que ha salido del coma, tras darse un tiro.



“Resulta que ya despertó pero nosotros no queremos que lo dejen en libertad”, enfatizó un familiar de la víctima, quien señala que la mujer deja en orfandad a una menor de 9 años.



Como lo dio a conocer AlCalorPolitico, el pasado domingo 16, a las 17:30, el supuesto agresor mató a golpes a su joven pareja y luego del hecho, se disparó en la cabeza.



Sin embargo, sólo consiguió ser herido por lo que fue hospitalizado al Hospital Civil de Xalapa “Luis F. Nachón”; de modo que ahora que ha despertado del coma, los allegados de la asesinada no quieren que vuelva a las calles.



Por temor a represalias, los conocidos y familiares de la víctima denunciaron de manera anónima a este medio de la conducta agresiva de Germán “N”.



“Como ya despertó, nos pidieron un abogado y me imagino que él está apelando o algo así, o está amparado, del hospital ya lo querían dar de alta. Que se sepa por todos los medios posibles para que no lo dejen salir y no falta que luego los dejan libres”.