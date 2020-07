Exmagistrada aclara que no declinó periodo de 5 años, considera que se le ofendió

Psicólogo Joaquín Rosas Garcés

Director de “Al Calor Político”

PRESENTE



Por medio del presente con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º, 4º, 6º y demás relativos de la Ley Reglamentaria del artículo 6º, Párrafo Primero, 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en Materia del Derecho de Réplica y Derecho de Petición, le pido se aclaren las notas que se publicaron, por Javier Salas Hernández y José Topete, en el sentido que decliné mi derecho a ser ratificada como Magistrada del Poder Judicial del Estado de Veracruz y otra que asegura que renuncié a última hora ante el Congreso del Estado ante la inminente determinación de mí no ratificación.



Con relación a las publicaciones, en su medio de comunicación, manifiesto lo siguiente:



El pasado 29 de enero, solicité al Consejo de la Judicatura de la entidad, se iniciara el procedimiento de ratificación de mi nombramiento como Magistrada del Poder Judicial del Estado de Veracruz, conforme lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en el Capítulo VIII, de los artículos 209 al 213, estableciéndose un periodo no mayor a seis meses previo a la conclusión del cargo de diez años para el que fue nombrado el magistrado, para que el CJEV analice su situación y desempeño, emitiendo como resultado un dictamen técnico, favorable o no favorable, respecto de su ratificación.



Con fecha 3 de junio pasado me fue notificado el Dictamen Técnico emitido por el Consejo de la Judicatura Estatal, en el que se me consideró como no apta para continuar en el encargo.



Ante ello, el día 8 de junio del presente año, presenté el recurso de reclamación correspondiente en contra del dictamen técnico no favorable emitido en mi contra, previsto por el artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, que establece:



“…En caso de un dictamen técnico no favorable, el magistrado a ratificar podrá interponer el recurso de reclamación. Será por escrito, con expresión de agravios dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del dictamen recurrido. Se resolverá sin mayor trámite en tres días.”, el cual fue resuelto el 10 de junio siguiente confirmando la determinación.



Opinión que fue enviada al Congreso del Estado, la cual se turnó a la Junta de Coordinación Política, el 22 de junio de esta anualidad, para que se resolviera en definitiva en cuanto a la procedencia de su ratificación. Así, el día 7 del presente mes y año, fue publicado en la Gaceta Oficial, Órgano de Gobierno, el Decreto legislativo por el cual no soy ratificada por un segundo periodo de cinco años en mi nombramiento como magistrada.



Todas las etapas del procedimiento de ratificación de los y las magistradas previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado fueron cumplidas, EN NINGÚN MOMENTO DECLINÉ A MI DERECHO DE OBTENER LA RATIFICACIÓN A MI NOMBRAMIENTO COMO MAGISTRADA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.



Por lo anterior, solicito de su medio de comunicación se den a conocer las fuentes que demuestran mi declinación y/o renuncia al Derecho Constitucional de ratificación en mi cargo de magistrada, y de no existir, se ofrezca una disculpa pública a mi persona por las manifestaciones NO CIERTAS vertidas en mi contra, que dañan mi integridad como persona y servidora pública.



Agradezco de antemano las atenciones que se preste a mi solicitud.





Atentamente



Mtra. Gladys de Lourdes Pérez Maldonado

Magistrada de la Tercera Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz



Tel. fijo 2288139894







NOTA DE REDACCIÓN



Por parte de Al Calor Político si las notas informativas de referencia le parecieron ofensivas, se ofrece una disculpa y con esta publicación se cumple con el derecho de réplica que contemplan las leyes vigentes, por lo que nos atenemos a las resoluciones de las instancias que la interesada menciona y que le fueron adversas.