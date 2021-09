Exmagistrada pierde batalla contra retiro forzoso

La exmagistrada del Poder Judicial del Estado (PJE), Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, no pudo revertir su retiro forzoso luego del fallo no favorable emitido por un Colegiado de Circuito en materia administrativa. El pasado 10 de septiembre , Castañeda Palmeros solicitó la suspensión definitiva para invalidar la destitución de su cargo como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado.Ante el Juzgado Segundo de Distrito, Castañeda Palmeros solicitó la protección de la justicia para extender su nombramiento como Magistrada y a la vez, la asignación de un “mínimo vital” como medio de subsistencia.La decisión del Juzgado Segundo consistió en no prorrogar el nombramiento de Castañeda Palmeros porque de lo contrario, se estaría constituyendo un derecho a su favor, el cual no existe.En cuanto a dar un “mínimo vital”, el Juzgado Segundo determinó que aunque se le retire del cargo, Castañeda Palmeros cuenta con derecho a un haber de retiro, siendo esta una prestación económica a favor de la exfuncionaria.Con la negativa del Juzgado 2º para amparar, Castañeda Palmeros recurrió el pasado 27 de septiembre al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito para presentar queja contra la determinación del Juzgado 2º.Con fecha 28 de septiembre, el Segundo Colegiado determinó desechar la solicitud de Castañeda Palmeros.