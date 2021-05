Exmagistrada Sofía Martínez sigue intentando dar pelea en Juzgados

Al considerar que todo su proceso de juicio político fue una simulación, la ahora exmagistrada y expresidenta del Poder Judicial de Veracruz, Sofía Martínez Huerta, promovió un nuevo juicio de amparo.



Se trata del caso 401/2021 promovido ante el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en contra del pleno del Tribunal Superior de Justicia, así como del Congreso del Estado, acusando una simulación de actos dentro del juicio político en su contra, así como la resolución del pasado 26 de abril donde le fue notificada su destitución e inhabilitación.



Aunque el Juzgado Federal dio entrada a su caso, de manera inicial no le concedió la suspensión provisional, al establecer que el Congreso local está facultado para constituirse como Jurado de Acusación y el pleno del Tribunal Superior de Justicia como Jurado de Sentencia.



Tales hechos eran los que Sofía Martínez Huerta presentó en sus argumentos para obtener la protección de la justicia federal y poder echar abajo la resolución de su sanción.



Sin embargo, el Juez Federal consideró que de entrada no eran suficientes elementos pero advirtió que habrá de adentrarse al estudio, para determinar si existió alguna violación a sus derechos humanos o no.