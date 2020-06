Facilitador de programa “Sembrando vida” niega acusación de acoso sexual

Baruch Herrera Ortiz, facilitador del Programa Federal Sembrando Vida, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado con residencia en Perote, en contra de quien resulte responsable por la publicación en diferentes medios de comunicación en donde se le señala de acoso sexual a una joven peroteña identificada como Esmeralda "N".



Herrera Ortiz aseguró que no conoce a la persona que hizo dichas acusaciones a través de un perfil de Facebook.



"En las redes sociales se subió información en la cual se me acusa de abuso sexual, lo cual niego totalmente, son mentiras, no la conozco, es una persona que ya ha tenido en las redes sociales de subir información falsa. Traigo la denuncia que se puso el día de hoy en la Fiscalía de Perote".



En dicho perfil aparecen imágenes y pruebas que involucran al servidor público, como el siguiente mensaje:



“¿No quieres entrar a un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro? Te van a pagar 3700 al mes, sólo por darme una noche amor”, dice Herrera Ortiz a Esmeralda "N".



Con estas acusaciones, indicó que su trabajo y vida familiar resultaron afectados y, por lo tanto, tuvo que acudir a su derecho de réplica.



"No sólo afectan a mi persona, afectan al Gobierno Federal y al delegado Manuel Huerta".



Además, responsabilizó a grupos opositores de toda la situación que lo señala por el delito de acoso sexual.