Fallas en sistema impiden que estudiantes reciban becas Benito Juárez

A más de un mes de habilitarse la plataforma digital para poder acceder al cobro de la Beca Benito Juárez, los apoyos económicos a estudiantes no han podido ser entregados en su totalidad debido a fallas en el Sistema.De acuerdo a estudiantes del colegio Bachilleres de Veracruz, una gran parte de los alumnos no puede ingresar a su cuenta, ya que la página http://www.bienestarazteca.com.mx/ no reconoce los apellidos o nombres con caracteres especiales, como la "ñ", "ü", "ë", entre otros.Aunque ya han hablado con sus coordinadores de becas a nivel escolar, estos les han mencionado que aún no hay fecha para que este problema quede resuelto."Sólo nos dicen que no hay fecha para que esto se restablezca, en mi escuela somos más de 50 los afectados por esta situación, por tener apellidos o nombres con caracteres especiales. Tenemos miedo de no poder cobrar este apoyo cuando en verdad lo necesitamos para apoyar a nuestras familias" señalaronLos estudiantes explicaron que han mandado correos a [email protected] que es la dirección electrónica que les dieron para recibir ayuda o apoyo en torno a este proceso pero esta dirección aparece bloqueada y los correo "rebotan".Por ello, los jóvenes pidieron a las autoridades resolver esta problemática para poder ingresar a la plataforma, misma que se activó desde el 24 de junio del presente año.