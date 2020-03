Fallecido por coronavirus en Veracruz llegó grave a hospital y se negó a intubación

El primer fallecido por COVID-19 en Veracruz habría sido contagiado tras una reunión familiar y no en el Festival de la Paella en Tlacotalpan, confirmaron fuentes cercanas a este suceso.Según se informó, el tlacotalpeño Pedro Norberto Lili Reyes contrajo COVID-19 luego de una reunión en el municipio ribereño y acudió a revisión tras varios días de mantener los síntomas de coronavirus, por lo que su estado ya era complicado.Llegó a la clínica del ISSSTE en la ciudad de Veracruz tras 5 días de tos, fiebre y dificultad para respirar.Aunque fue atendido de manera inmediata en el nosocomio para estabilizarlo, el paciente no aceptó la intubación y ello complicó aún más su atención.Se mencionó que entre la entrada al hospital, la toma de muestra y el fallecimiento, fue cuestión de horas para que el resultado llegara confirmando que efectivamente padecía coronavirus, lo que más tarde fue informado por la Secretaría de Salud.Aunado a ello, pertenecía al grupo que debía ser más cuidadoso ya que padecía diabetes, hipertención y problemas cardíacos.De igual manera, sus familiares aseguran que no asistió al Cuarto Festival de La Paella que celebró el municipio, por lo que se descarta esa posibilidad como lugar de contagio.