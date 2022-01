Falsos funcionarios intentan estafar con permisos de construcción, en Río Blanco

Defraudadores que se hacen pasar por funcionarios del Ayuntamiento de Río Blanco fueron denunciados por intentar estafar a ciudadanos con permisos de construcción, por los que piden la cantidad de 500 pesos.Los defraudadores se presentan en las casas o terrenos donde se ejecuta alguna obra o deslinde de terreno y a cambio de diversos montos económicos, extienden un documento que supuestamente avala la actuación.Del lunes 24 a la fecha, cuatro casos se han documentado en colonias de este municipio, situación que es investigada por el área jurídica del Ayuntamiento.A través de la Dirección de Desarrollo Urbano se advirtió a los ciudadanos de esto: "Ante posibles falsos funcionarios públicos que pudieran generar confusión entre la ciudadanía, el Ayuntamiento a través de la Dirección de Desarrollo Urbano", informa."Que el personal encargado de visitar a los ciudadanos para otorgar licencias de construcción y deslindes, está debidamente identificado con una camisa blanca con motivos color guinda, escudo y logo de la administración municipal 2022-2025; también porta la credencial institucional", señalan.Uno de los casos se registró en viviendas de la unidad habitacional "Villas de San Javier III", donde dos hombres de entre 35 y 50 años, complexión media y que vestían pantalón azul marino y camisa blanca, visitaron varias viviendas.Al ama de casa Mirna "N" le solicitaron 500 pesos para realizar un permiso de construcción pero el formato debía ser llenado a mano y no llevaba los sellos de la administración municipal, ni folio.Se solicitó a la población no dar información personal, abrir la puerta a quienes no estén debidamente acreditados y realizar trámites en las instalaciones de Palacio, toda vez que hasta el momento no se han autorizado notificadores ni cobradores de servicios municipales.