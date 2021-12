Falta de atracción navideña en Xico afecta ventas de restauranteros

Empresarios restauranteros de Xico, aseguraron que la falta de alguna atracción alusiva a la Navidad, aunado a la instalación de la pista de hielo en Coatepec, les ha afectado de gran manera en sus ventas y servicios.“Estamos pelados, nos ha afectado muchísimo la pista que pusieron en Coatepec y acá la alcaldesa ya no hizo nada”, acotó el dueño de reconocido restaurante en el pueblo mágico.Y es que señalaron que el tráfico que genera el festival navideño y la pista, impide que los visitantes lleguen a Xico, pues para poder cruzar Coatepec se llevan hasta una hora.“Desde que inició el festival disminuyó el número de comensales, apenas está subiendo un poco con la temporada vacacional, pero la mayoría de comensales que vienen tratan de venir antes del mediodía, pues después de esa hora el tráfico se pone muy pesado para cruzar Coatepec”, indicaron.Asimismo, admitieron que la Villa Iluminada que se instaló durante la administración de la alcaldesa Gloria Galván, era un atractivo que les ayudaba a todos los prestadores de servicios.Refirieron que, aunque se colocó una Villita en Xico, se encuentra fuera del centro y además tiene un costo.“Después de comer se quedaban a disfrutar la Villa y generaban más derrama en los locales ahora no hay ese atractivo, pues la Villita iluminada tiene un costo y está apartada del centro en un paraje muy desolado y no da mucha seguridad. El que no haya Villa Iluminada y el tráfico que genera el festival, pues muchas personas optan por ya no venir”, lamentaron.