Falta psicólogos que sepan lenguaje de señas; universidades deben actuar

El psicólogo y maestro en lenguaje de señas, Eder Rocha Porras, indicó que es necesario contar con más profesionistas que sepan comunicarse en lenguaje de señas, pues por ejemplo él es el único psicólogo en todo el Estado que lo hace, por lo que hay una necesidad para atender a la población sorda.“Es una situación preocupante, pues deberían ser las mismas universidades las que busquen crear una materia en lenguaje de señas”.Comentó que las personas sordas no sólo tienen el problema de su incapacidad, sino también de su relación con su entorno, como cualquier otro, y hay algunos chicos sordos que han sufrido abuso sexual, depresión u otros problemas y necesitan atenderse, pero no lo pueden hacer porque no hay esa accesibilidad de un profesionista que les dé el apoyo.“Es necesario que haya más profesionistas de la salud mental y de otras especialidades, de manera que las personas sordas puedan acceder a esos servicios”.Mencionó que para esta población es más complicado pues tienen además el inconveniente económico, ya que no les dan trabajo y dependen de sus familias.