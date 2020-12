Falta Zongolica de recibir 5 millones de pesos de lo correspondiente a 2020

A siete días para concluir el año, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, aún no deposita 5 millones de pesos de los ingresos que le corresponden al Municipio de Zongolica en este 2020.



Para el presente ejercicio fiscal, el Congreso del Estado autorizó a Zongolica 173 millones 66 mil pesos, de los cuales, todavía no se transfieren 5 millones de pesos.



El alcalde, Juan Carlos Mezhua Campos, dijo que pese a ello se hizo obra pública con una buena administración de los recursos y no con “apoyo del narco”, como lo han señalado sus adversarios.



Agregó que el presupuesto que ha recibido Zongolica en los últimos tres años es similar al que recibieron gobiernos municipales pasados, sin embargo, la diferencia ha sido la buena administración de los recursos públicos.



Expuso que en el pasado hubo muy malos administradores que les daban mil pesos para comprar una despensa y en el camino se metían a los burdeles y cantinas y se gastaban 800 pesos.



Y luego justificaban que les robaron el dinero o que todo estaba muy caro, por lo que eran muy buenos para las excusas.



Aseguró que su administración municipal ha hecho más obra pública de la que se hizo en gobiernos locales pasados, pues las 158 comunidades tuvieron obras y en algunos hubo trabajo adicional, e incluso, también se apoyó con recursos propios de los funcionarios a casi 100 capillas del municipio.



“El secreto para hacer más obra pública con el mismo presupuesto, es no pedir ayuda al Gobierno Federal o Estatal ni al narco, sino orden y disciplina en la administración de los recursos para generar ahorros”.



Uno de los logros que puntualizó es que se eliminó el pago de viáticos a los servidores públicos y en ese sentido, aseguró que todos sus viajes, que incluyen combustible, alimentos y hospedaje, los ha sufragado con su propio dinero.



Mezhua Campos enfatizó que ya inició el proceso electoral local para la renovación de los 212 Ayuntamientos y las 50 Diputaciones locales y pidió a los ciudadanos no permitir que los candidatos ensucien el nombre de las demás personas y que exijan propuestas de trabajo.