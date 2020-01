Faltan docentes en secundarias técnicas de Veracruz; no se cubren 6 mil horas: SEV

En el Estado, hay un déficit de por lo menos un 20 por ciento de docentes de Escuelas Secundarias Técnicas, lo que representan más de 6 mil horas que no son cubiertas en este nivel educativo, admitió el subsecretario de Secundarias Técnicas, Isaac González Contreras.



Indicó que son un total de 163 planteles en la entidad, en los cuales ya se trabaja para cumplir con las órdenes de presentación de los docentes que hacen falta.



"Aproximadamente, son unas 6 mil horas que se tienen, que ya se están trabajando. Tenemos un porcentaje que ya estamos cubriendo, es un porcentaje que será un 20 por ciento", explicó.



Al reunirse con padres de familia de la técnica 99, quienes se manifestaron por la falta de ocho maestros, González Contreras aseguró que el compromiso es que en este ciclo escolar se acabe el rezago y por ello, ya se implementan acciones para poner orden en la asignación de los docentes.



Indicó que en administraciones anteriores, se repartían de manera política las órdenes de presentación, por ello, se busca basificar a los maestros y se dará prioridad a quienes salieron bien evaluados para entregarles sus órdenes de presentación.



Otras de las causas de los problemas administrativos es la "mal llamada" reforma educativa.



"La mal llamada reforma educativa nos trajo como consecuencias que los maestros no obtuvieran su plaza o no tuvieran su nombramiento hasta que fueran evaluados. Ya tienen maestros con la evaluación y vienen presentando exámenes, vienen prolongando. Lo que se está buscando es que a los maestros se les dé los nombramientos pero ya basificados, que ya no sigan prorrogando", dijo.