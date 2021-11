Faltan en Orizaba políticas públicas a favor de personas con discapacidad: activista

Falta de políticas públicas y de cultura para crear empatía con quienes viven a diario con una discapacidad, son sólo algunas de las carencias que enfrentan miles de personas al conmemorar el “Día Internacional de las personas con Discapacidad”.Isabel Oyuki Nieto, activista y promotora del deporte a personas con discapacidad, recordó que hace seis años perdió una pierna y eso le hizo tener un cambio radical en favor de quienes enfrentan alguna condición similar.“Ahora peleo por los derechos de gente con discapacidad, porque tenemos los mismos derechos que las personas que están completas. Pero tristemente vemos que en Orizaba no hay espacios suficientes para personas con discapacidad, tampoco empleos, ni parques recreativos”.“Falta mucha cultura, hay que sensibilizar a las personas y que la sociedad se una a luchar por nuestros derechos, porque todos tenemos un conocido o un familiar que necesita apoyo pero hace falta aplicar políticas públicas, pocos son los Ayuntamientos que lo hacen”, expuso.Agregó que en el plano político no se lleva a cabo todo lo que está constituido. Hay presupuesto pero no lo dan a conocer, pues según se sabe, cada Ayuntamiento debe ejercer el 3 por ciento de su presupuesto a personas con discapacidad.Además, el Gobierno no supervisa a las empresas que están obligadas a ofrecer un trabajo y por ello, éstas exigen jornadas de 12 horas, y mal pagado, “te sorprendes porque sí lo puedes hacer pero aun con ello buscan pagar menos, entonces es ahí donde no se ve que realmente sean empresas incluyentes”.Todo esto que se vive, agregó, nos demuestra que necesitamos fortalecer nuestros derechos, pues hay personas que ni siquiera salen al patio de su casa y psicológicamente están mal, porque son excluidos y vistos por la misma sociedad como diferentes.Isabel Oyuki Nieto hizo un llamado a la sociedad a que participe el próximo viernes a las 8:00 de la mañana en una marcha por las principales calles, iniciando en la Alameda y saliendo por avenida Colón, hasta el Parque Castillo y crear empatía hacia este sector.