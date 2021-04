Familia de Don Gonzalo insiste en su inocencia; fue a entregar comida cuando fue detenido

Gonzalo “N” tiene 64 años de edad y es diabético, fue detenido junto con otras 6 personas que estaban en un sitio donde hacen tatuajes, sus familiares aseguran que es inocente y que llegó al lugar de los hechos a entregar un plato de comida.



Víctor, quien es su familiar, aseguró que hay testigos que avalan que el anciano llegó al lugar, tocó la puerta como siempre lo hacía. "Lo sustrajeron y lo metieron al negocio. Ya de ahí no supimos de él porque dejó su teléfono cargando y hasta el otro día que le dieron permiso de hacer una llamada se comunicó con nosotros y nos dijo que estaba detenido en la Fiscalía".



Agregó que su familia se enteró de que había pasado de ser desaparecido a culpable de un delito que, aseguran, no cometió.



"Se dice que los detuvieron en Fortín, cuando fueron aprehendidos en un local de la calle Madero Norte. Nada que ver lo que declaró el Gobernador con lo que realmente sucedió. Hay muchos testigos que dicen que fueron sustraídos".



Indicó que cuando pudo hablar con don Gonzalo, éste comentó que había estado vomitando sangre pero que fue por la golpiza que le propinaron. "No sabe quién lo golpeó pero ya está tranquilo porque vio a sus familiares".



Finalmente, explicó que el señor es diabético y que el día de la detención no tomó sus medicinas, con lo que se le estaría violando el derecho humano en materia de salud.