Familia exige aclarar muerte de xalapeño en custodia de policías

Con gran dolor y tristeza, la familia de Carlos Andrés Navarro, joven que murió en una celda del cuartel de San José de Xalapa, presuntamente a causa de un infarto , narraron cómo vivieron el fin de semana desde que salió de casa hasta que se les informó sobre el deceso.Según explican, el pasado viernes 1° de mayo, Andrés se fue con rumbo al fraccionamiento Los Cántaros, lugar a donde, dijo a sus familiares, acudiría para realizar un trabajo, ya que se dedicaba a la serigrafía y colocación de vinilos en vehículos.El último contacto que tuvo con su familia fue mediante un mensaje de WhatsApp que le envió a su madre, en este mensaje le avisaba que llegaría un poco tarde a su casa pero que estaba bien.Durante el transcurso del sábado, la familia comenzó a preocuparse debido a que ya no respondía las llamadas ni los mensajes, por lo que comenzaron a buscarlo, incluso se publicó una imagen mediante redes sociales para tratar de localizarlo.Debido a que no lo hallaban, la familia marcó al número de emergencias 911, en donde solicitaron ayuda para buscarlo, preguntando si se les podía informar si se encontraba detenido o si de alguna otra manera lo pueden buscar, sin embargo, no le proporcionan datos sobre su paradero.No fue si no hasta la tarde del domingo cuando, a través de una llamada telefónica, se les informaba que tenían que acudir a las instalaciones del SEMEFO para reconocer el cuerpo de quien probablemente se trataba de Carlos.De inmediato los familiares se movilizaron para tratar de entender que había ocurrido, ya que la última vez que lo vieron se dirigía a realizar un trabajo, por lo que no sabían qué había pasado ni cómo había perdido la vida.Fue el personal forense de la Fiscalía General del Estado quien les informó que Carlos había sido detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y trasladado a las instalaciones del cuartel de San José, lugar en donde había muerto presuntamente a causa de un infarto.La familia comenzó a dudar sobre los reportes realizados debido a la cantidad de golpes que presentaba, tanto en el rostro con en el cuerpo, lo que les hace pensar que la causa de la muerte fueron los golpes que el joven había recibido.Por esta razón y con el apoyo de un abogado, han iniciado las diligencias correspondientes para las denuncias en contra de quien resulte responsable por la agresión que sufrió el joven, las cual aseguran los familiares fue la causa real de la muerte.Ahora, la familia de Carlos hace un llamado a las autoridades para que puedan intervenir y esclarecer lo ocurrido, haciendo justicia para la muerte de quien ahora deja en la orfandad a cinco hijos, el menor de ellos de apenas una semana de nacido.