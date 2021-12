Familiares de desaparecidos desconfían de pruebas de ADN de Fiscalía

El activista Carlos Saldaña Grajales, del Colectivo Familiares Enlace Xalapa, acusó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de alterar las muestras de ADN recogidas para identificar cuerpos y así descartar que se trate de personas que han sido reportadas como desaparecidas.Explicó que en enero de 2016, Servicios Periciales encontró 19 cuerpos en la Barranca de La Aurora, municipio de Emiliano Zapata, los cuales desaparecieron en abril de ese año y luego hicieron una inhumación en el panteón de El Chico, con igual cantidad de cuerpos.“Algo que se hace muy extraño porque, ¿por qué la misma cantidad de cuerpos que le están imputando a (Javier) Duarte? Para mí están escondidos, yo tuve 13 carpetas de esos 29 cuerpos... son 19 pero hay 10 más: hay tres fosas comunes, una con 19, otra con seis y otra con cuatro”, dijo.Saldaña Grajales acotó que tiene la información oficial de estas 13 indagatorias, en las que la FGE reconoce que sólo en uno de los restos el ADN coincide, en los 12 restantes no.“Y ahora me informan que todos tienen protocolo de identidad y me enseñan un resultado de ADN de cada uno de esos cuerpos, de los 29, algo que me dio una risa de burla, porque ¿cómo es posible que se quieran burlar cuando yo tuve la información oficial en mis manos? Y las hojas que me entregaron, las hicieron ahorita y me las entregaron”, dijo.En entrevista, presumió que con ello se está confirmando el robo de ADN, que según él se está dando a nivel nacional.“Para mí es lo que está haciendo ahora Veracruz y se lo dije a la fiscal general Verónica Hernández Giadáns, que aquí todavía hay mano negra en periciales, porque hay compromisos políticos de los funcionarios que están con los funcionarios que estuvieron”, acusó.“Ahorita un resultado (de ADN) se lo pueden agregar a otro cuerpo (…) me dijeron ahí está el resultado, ya hay un ADN y se puede hacer el comparativo. Por eso se lo dije a la Fiscal, esto es una burla, porque yo tuve 12 carpetas y no había nada y ahorita hasta me muestran fotos y me muestran un resultado que lo puedo hacer cualquiera. Roban el resultado de un cuerpo y se lo ponen a otro para decir que no coinciden”, dijo.Reiteró que la actual administración dentro de la Fiscalía General quiere seguir ocultando la información como lo hacía en el pasado, “o sea que la Cuarta Transformación no se ha visto”.Carlos Saldaña Grajales comentó que no tienen el dato exacto de cuántas personas desaparecieron en el sexenio de Duarte de Ochoa, debido a que muchos familiares de personas desaparecidas nunca han presentado denuncias, por lo que como colectivos los han animado a hacerlo.“Con eso de que estamos pidiendo exhumaciones, posiblemente ahí podamos encontrarlo. En el de Duarte fue el sexenio donde más se dieron desapariciones en el Estado”, reiteró al pedir la pena máxima por su responsabilidad en estos hechos.