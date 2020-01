Familiares reportan casos de influenza en Torre Pediátrica, en Veracruz Puerto

Luego de que se dieran a conocer casos de influenza en la Torre Pediátrica de Veracruz, familiares confirman que se han presentado casos en pacientes que estaban ingresados y se contagiaron en el interior del nosocomio.



Se trata principalmente de menores que están atendidos en el quinto piso y que llevan tratamientos por cáncer, uno de los cuales se agravó y ya tiene síntomas de neumonía, situación que preocupa a los familiares.



"Estando aquí, un niño se infectó de influenza y la contagió y ella está delicada; me están comentando que tiene neumonía. Empezó con la influenza y ahora ya neumonía. Si quisiera pedir que se muevan los doctores, se mueven pero creo que les falta más para evitar más complicaciones. Si ese niño tenía influenza, los doctores debieron ponerle cubre bocas o la mamá", dijo la abuela de una menor ingresada en el quinto piso, en la cama 17.



Aunque se había mencionado que el quinto piso del hospital infantil estaba en cuarentena por la influenza, los familiares señalan que hay libre acceso y que no se han suspendido los tratamientos a los menores.



La recomendación que se ha hecho a quienes ingresan a esa unidad, es que lleven cubreboca.



"Con cubreboca y todo por precaución, a nadie se la ha prohibido el paso, ni nada. Se ve normal, es el quinto piso, ella entró por leucemia y un niño con tos y ella se contagió. Dicen que es la influenza, podemos subir protegidos para no dañarla más", indicó la familiar de otro paciente.



"A ella le están poniendo la quimioterapia, le pusieron 7 y tiene tratamiento de 15 días y le van a poner otras 5, de eso sí la han tratado".



No obstante, el movimiento en la Torre Pediátrica es normal, sólo se permite el acceso a los familiares y con la recomendación de usar cubrebocas a quienes ingresan al quinto piso.