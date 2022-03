Familias de desaparecidos respondieron a toma de muestras de ADN en Tezonapa

La campaña de tomas de muestras de ADN a familiares de desaparecidos realizada en el municipio de Tezonapa el pasado fin de semana por el colectivo Madres Luna, en conjunto con personal de la Fiscalía General del Estado, fue un éxito al recopilar 200 muestras, pero además se logró vincular a algunas personas con la autoridad competente para interponer una denuncia.La activista Marcela Zurita Rosas comentó que lamentablemente esa zona no había sido atendida por las autoridades y ahora que fueron con las brigadas de búsqueda se les acercaron familiares de desaparecidos quienes no sabían que tienen derechos, pero además no se acercaban a interponer una denuncia por temor, sobre todo en municipios que colindan con Veracruz y que pertenecen a Oaxaca, como Cosolapa, Loma Bonita y Tuxtepec."En esa zona no hay este tipo de apoyos e información y estamos pensando ampliarnos hasta allá porque se han sumado muchas familias de esa región que no ha sido atendida", dijo.Zurita Rosas recordó que la campaña se realizó el pasado fin de semana a petición del grupo a la Fiscalía a la par siguen trabajando en búsqueda en fosas clandestinas pues les siguen llegando denuncias anónimas no solo para ubicar puntos en Tezonapa, Cosolapa y Omealca sino también en Córdoba.Su trabajo de búsqueda seguirá vigente agregó, tras enfatizar que una madre nunca se cansa de buscar