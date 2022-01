Faltan medicamentos para enfermos de diabetes, hipertensión y artritis, además de los oncológicos, problema nacional pues los laboratorios dejaron de producir y no hay fecha para que se restablezca la producción, afirmó el empresario farmacéutico Abraham Aiza.Explicó que es un problema que se viene arrastrando desde antes del inicio de la pandemia y que afecta no solo a dependencias de Gobierno sino a particulares.Para solucionar en parte el problema recomiendan al paciente que su médico les de alternativas pues tampoco hay genéricos, es algo que afecta a todos, reiteró el entrevistado.Por otra parte, indicó que en enero y febrero crece la demanda de medicamentos contra enfermedades respiratorias y prevenir el Covid-19, por el momento no hay escasez de estos productos, incluso hay sobre demanda, enfatizó el entrevistado.