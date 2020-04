Federación exhibirá a partidos que no donen contra COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los partidos políticos para que, en aras de apoyar los esfuerzos que se están haciendo para hacer frente al coronavirus, entreguen la mitad de sus presupuestos, ya sea en efectivo o en especie.



Adelantó que mañana, en una especie de “quién es quién”, exhibirá en conferencia de prensa cuáles partidos se sumaron y cuáles no a este llamado.



En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal manifestó que hace esta convocatoria porque tiene facultades legales y porque los partidos políticos son entidades de interés público, de acuerdo a la Constitución.



“Yo los llamo (a los partidos políticos), vuelvo a hacer el llamado. Estoy seguro que nos van a hacer caso y esto también lo hago de manera respetuosa, porque se trata de poderes independientes y de partidos políticos. Creo que sería muy bueno que hoy mismo, mañana ya, los partidos manifestaran su disposición de entregar o de no ejercer la mitad de sus presupuestos”.



“Vuelvo a hacer el llamado, aquí voy a estarlo haciendo y vamos a poner en pantalla, quién es quién”.



López Obrador pidió a los partidos políticos que de la manera que sea pero que entreguen la mitad de su presupuesto.



Recordó que hay una beneficencia pública en la Secretaría de Salud, por lo que, si no en dinero, en especie donen el equivalente a la mitad de sus presupuestos “y a partir de mañana, hoy vamos a consultar, a recoger la opinión de cada dirigente”.



“Y mañana pondremos aquí en la pantalla quién está dispuesto a aportar la mitad de su presupuesto, quién en efectivo y quién en especie para la beneficencia de Salud”.



El mandatario comentó que hace esto por la situación ante la contingencia sanitaria y porque “tengo facultad para eso legalmente".



"Y también porque los partidos políticos son entidades de interés público de acuerdo a la Constitución”.