Federación pide que universidades participen en auditorías al Gobierno de Veracruz

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Rogelio Colmenares Páramo, propuso que Veracruz incluya a sus universidades para cumplir con la fiscalización de recursos federales en lugar de contratar despachos externos.



“En Veracruz tienen ustedes muy buenas universidades, también pueden ser buenos auxiliares y apoyos para este proceso”, dijo en su visita a Xalapa



Esto luego de advertir que no trabajará con aquellos entes fiscalizadores que insistan en utilizar empresas privadas para la revisión del gasto federal.



Colmenares Páramo apeló por demostrar una fuerza auditora para no contratar despachos externos, recordando que este modelo imperaba en la entidad.



“Muchas veces, a través de los Congresos locales, se impulsaba la contratación de despachos pero era como echar a perder las auditorías; nosotros no vamos a trabajar con ninguna Auditoría estatal que haga su trabajo de fiscalización de recursos federales con dependencias o instituciones privadas”.



Señaló que la ASF se coordina con sus similares en los Estados mediante auditorías coordinadas, sin embargo, en su opinión los recursos federales no deben de ser auditados por despachos externos como venía ocurriendo en la entidad.



“No tenemos nada en contra de los despachos, pero tienen que ser auditados con nuestros propios esfuerzos. En la Auditoría Superior no contratamos ni una sola auditoría de las que realizamos el año pasado, todas las hicimos con nuestro personal”.



“Por eso activamos de una manera tan intensa todo lo que tiene que ver con la capacitación y la certificación con nuestros propios medios y la capacitación con el apoyo de las universidades más prestigiadas del país, empezando con la UNAM”, explicó.



Afirmó que ya tuvo un acercamiento con la autora estatal, Delia González Cobos y confía que su labor se reflejará por el bien de Veracruz.