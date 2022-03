Federalizar hospitales de Veracruz mejorará entrega de plazas, habrá medicamentos

La federalización de las clínicas, hospitales y centros de salud del Estado, que administrará el programa “IMSS Bienestar”, traerá diversos beneficios como son el abasto de medicamentos, una mejor atención a la población, así como basificación para el personal, resaltó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.En conferencia de prensa de este lunes fue cuestionado respecto a este proceso ante la incertidumbre de los trabajadores del Sector Salud estatal, por lo que el Mandatario afirmó que los derechos laborales, así como su empleo, no se verán afectados.En ese tenor, el Jefe del Ejecutivo del Estado destacó que con este proceso que se plantea desde la federación, se asegura la atención universal, así como también una mayor transparencia en la aplicación de los recursos.“No va a haber afectación a los trabajadores, se va a mejorar el IMSS Bienestar de todo el Estado en esta integración, los recursos llegarán de manera transparente. No habrá desabasto de medicamentos en los hospitales”, puntualizó.García Jiménez reconoció que el Gobierno de la República realiza un proceso de diagnósticos de la infraestructura de salud estatal, para dar continuidad a este esquema.Y es que con este esquema se asegura entre otras cosas, el abasto de medicamentos, así como la mejor atención a la población por lo que ya aplica en estados como Nayarit, donde entidades como Tlaxcala, Sonora y ahora Veracruz se están sumandotras firmar un convenio con autoridades del IMSS."Que no exista este fraccionamiento donde el ISSSTE hace esto y el IMSS hace esto otro, ahora será una sola política de atención", reiteró al recordar que en el pasado, el dinero para salud se le daba a los gobernadores tal como lo establece la Ley, pero no se aplicaban para mejorar los centros de salud y unidades médicas."Resultaba que no había nada, llegaron los gobernadores nuevos y la queja que pusieron fue que en qué se gastaron el dinero los gobernadores anteriores, que los centros miren como están", agregó.Cuitláhuac García puso como ejemplo de este fraccionamiento de competencias, la imposibilidad de poder construir un hospital con 200 camas para el IMSS en Veracruz Puerto, pues que no se ha podido conseguir el terreno debido a los trámites que la Federación y el Estado debían hacer por separado.Este proceso de regularización del predio, que ya lleva dos años, terminó con la invasión de una parte y ahora se está litigando para lograr recuperarlo, donde el Estado cede a la Federación la personalidad jurídica para llevar a cabo el proceso judicial. El gobernador finalizó reiterando que los trabajadores del sector Salud no tendrán de que preocuparse por este cambio.