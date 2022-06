Feminicida serial: Sale a la luz otra presunta víctima de Greek

Tras conocerse la aprehensión de Greek “N”, los padres de Miriam Prado García, joven desaparecida en agosto de 2021, viajaron de Santa María Chilchotla, Oaxaca, a Córdoba, en Veracruz, para exigir un cateo a la vivienda del ahora acusado de dar muerte a Viridiana Moreno Vásquez Y es que los padres sospechan que, en la vivienda del detenido que está ubicada en la colonia López Arias de Córdoba, podría haber indicios del paradero de Miriam, tras casi 10 meses desde que denunciaron la desaparición de su hija.Ellos lamentan que no hubo avances en las investigaciones para dar con Miriam, pues las propias autoridades les excusaban que “hay muchas desaparecidas” en la zona.Miriam, de 19 años y oriunda de Oaxaca, soñaba con aprender belleza y estudiar la universidad, por lo que salió con rumbo a Córdoba para hacer ambos sueños realidad, narraron sus padres en entrevista.Indicaron que, como tienen familia en este municipio veracruzano, permitieron a su hija buscar una oportunidad de trabajo.Sin embargo, enfatizaron que el año pasado la prima de Miriam conoció a Greek “N” en Facebook, con quien inició una breve relación de noviazgo y este a su vez le ofreció trabajo a Miriam en una estética, supuesto modus operandi para enganchar a sus víctimas.“La prima conoció a este hombre en el Face, fue su novio; las invitó a un convivio según para festejar porque le iba dar trabajo a Miriam”, relató el padre de la joven que está ausente desde el 28 de agosto, adelantando además que su sobrina reconoció a Greek en las imágenes que fueron difundidas tras la captura.El padre narró que, tras el ofrecimiento del empleo, Greek “N” invitó a Miriam y a su prima a celebrar que le daría trabajo a la joven en una barbería de la que supuestamente era propietario en Córdoba.“El viernes 27 de agosto del año pasado fueron a convivir. Le ofrecía trabajo de belleza; a ella le gusta de eso y esa persona le ofreció ese trabajo. El 27 de agosto se fueron y llegaron a la casa; le invitaron una cerveza Tecate y nada más media se tomó y la prima se quedó con él.“A los 10 minutos de tomar esa bebida le dio sueño (a Miriam) y se durmió; la dejaron al lado del cuarto en donde estaban festejando, según, sólo eran esas 3 personas; Miriam, su prima y el Greek”.Un día después, cuando la prima despertó a las 5 de la mañana, notó que ni Greek ni Miriam estaban en la casa, por lo que se puso a buscarlos dentro y fuera.“Al poco llegó Greek y ella le preguntó que dónde estaba su prima; él le dijo que a lo mejor se salió a la calle, a lo mejor se fue su trabajo”.Preocupada, la prima de Miriam le pidió ayuda para buscarla, pero Greek le dijo que no tenía tiempo porque iba a su trabajo: “De ahí ella ya no supo nada de Greek”.Los padres dijeron que en los meses de búsqueda les informaron que en 2012 Greek “N” ya había sido detenido por distintos casos de pederastia. También les reportaron que él quedó libre el año pasado.“Exigimos que esa persona hable; que haya forma que diga en dónde está Miriam, que diga donde la tiene, pero ellos (policías ministeriales) dicen que no lo pueden hacer, que eso le toca a Xalapa, que tenemos que ir a Xalapa”, señalaron.Al ser personas de escasos recursos, el padre dijo que tuvieron que pedir prestado para viajar a Veracruz, por lo que exigen la atención al caso de desaparición de la joven.“Miriam es una niña decente, no tenía novio, ella sigue en su estudio, quiere seguir en la universidad en Córdoba. Nosotros somos del estado de Oaxaca, del municipio de Santa María Chilchotla; cuando nos va bien son 5 horas trasladándonos en 2 viajes y todavía tenemos que pagar otro viaje a nuestra casa.“Somos campesinos; cada que venimos son más o menos 500 pesos de cada uno”, dijo el padre de la joven.A través de redes sociales se han expuesto otros casos de feminicidio en los que presuntamente Greek "N", uno de ellos es precisamente el de Miriam Prado García, desaparecida desde agosto de 2021 y por cuyo caso Greek “N” era buscado por el delito de desaparición cometida por particulares.