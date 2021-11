Feminicidios no llegaron con la 4T; Yunes solapó a Secretario golpeador: Cuitláhuac

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que no habrá impunidad para quien agreda a una mujer, al criticar que la violencia feminicida es una cultura permitida desde gobiernos pasados"El delito de feminicidio, la persona que se atreve a atentar contra la vida de la mujer no surge de un año para otro, no viene con la Cuarta Transformación, sino que se dejó que una cultura de agresión a la mujer permeara a las familias, en las personas, y que eso no fuera sancionado. Lo he dicho: el gobierno anterior de Miguel Angel Yunes Linares solapó la agresión que hizo su Secretario de Gobierno en contra de su esposa", dijo.Entrevistado luego de la Mesa de Seguridad que se realizó en el municipio de Nogales, el gobernador reprochó que cuando ocurrió dicha agresión, los medios de información se quedaron callados, aunque reconoció que de los pocos medios de comunicación que sí informaron sobre el tema fue alcalorpolitico.com "(La desatención a dicho caso) género un ambiente de impunidad donde se cree que al agredir a una mujer se puede vivir en impunidad".Por ello apuntó que se debe erradicar esa violencia contra las féminas que puede darse en diferentes modalidades, desde el insulto, una cultura machista nacida en las familias y más."A la niña se le dice que eso debe aguantar, que la humillación y el no respeto a los derechos lo debe aguantar, entonces para erradicar eso estamos haciendo esfuerzos en el nuevo gobierno, a fin de que esto no termine en el feminicidio".El mandatario reconoció que las Alertas de Género no han dado resultado del todo, pero por eso se están revisando."Con Alerta o sin Alerta vamos actuar, no va haber impunidad. Ese es el mensaje que damos con la Fiscalía al detener a los padres de un feminicida. Aquel que agregada a una mujer o atente contra su vida o ejecute alguna agresión contra ellas en este Gobierno no va tener impunidad".En este sentido se le preguntó qué va pasar con el delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien está señalado de violencia contra una mujer, apuntó que "él lo tendrá que resolver, eso está en la Fiscalía, lo tendrá que resolver que se investigue".