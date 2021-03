Feministas de Orizaba salieron a protestar contra la violencia

Con la colocación de una “antimonumenta” y un posicionamiento en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, integrantes del Colectivo Marea Verde Altas Montañas, Colectivo Feminista Cihuatlahtolli y Kalli Luz Marina demandaron en el parque “Apolinar Castillo” de Orizaba justicia para las víctimas de feminicidios, desapariciones y abusos sexuales, y políticas gubernamentales que permitan dar seguridad a la mujer.



Señalaron que las mujeres están hartas de salir todos los días y no saber si regresarán bien y con vida a sus casas, pues en las calles, los autobuses y en el trabajo viven un acoso impune en donde les tocan el culo, les frotan el pene, las besan a las fuerza, las persiguen, las denigran y abusan de ellas borrachas y sobrias.



Sin embargo, resaltaron, mientras cada mujer tienen un hecho de acoso que contar y que ni siquiera puede ser denunciado, los hombres no ven a otros como abusadores y el testimonio de la mujer es puesto en duda y cuestionado.



“Dicen que somos violentas por nuestros métodos de intervención, me pregunto en qué tipo de categorización entran los métodos de intervención que nos violan, nos descuartizan y nos asesinan. Parece que comparten nuestros reclamos pero no nuestra forma de visibilizarlos, porque graffitear una pared siempre es más ultrajante que meter a una mujer en una bolsa. Mostrar el pecho desnudo en una movilización como manifestación simbólica contra estereotipos y opresiones estandarizadas no es digno”, resaltaron.



Las integrantes de los colectivos recordaron algunos nombres y casos de mujeres que murieron golpeadas, disparadas y asfixiadas, casos en su mayoría impunes.



Al término de su posicionamiento, las mujeres entonaron La Bamba Feminista.