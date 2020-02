Feministas protestan de manera pacífica para exigir alto a los feminicidios

Feministas de la Capital del Estado protestaron de manera pacífica en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada en contra de los tantos feminicidios en la entidad, pero específicamente para exigir justicia por el asesinato de Ingrid Escamilla.



Luego de estar por unos minutos sobre la explanada de la plaza se dirigieron al escenario colocado por el Gobierno del Estado para el evento "celebrando Veracruz Costumbres y Tradiciones", donde condenaron el reciente feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido el pasado 9 de febrero en la Ciudad de México.



"Condenamos enérgicamente el asesinato de Ingrid, y los otros 10 asesinatos en manos de hombres educados por una sociedad machista. Nos negamos a vivir con miedo, y de ser asesinadas por los hombres que nos rodean. Hoy es un día para recordar que los que nos dicen que nos aman, también son quienes nos matan".



En dicho llamado, acudió la Directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Xalapa (IMMX), Yadira Hidalgo González, quien recriminó el nulo trabajo por parte del gobierno estatal y federal.



"Para que esto funcione se tienen que organizar todos los ámbitos de gobierno y las diversas instituciones que lo conforman, y sin esa coordinación no va a pasar absolutamente nada. También falta que las cabezas lo entiendan bien, pero mientras las grandes cabezas, y aquí me refiero específicamente al presidente de la república no admite y no entiende, el problema va a estar difícil".



Cabe recordar que Érick Francisco “N” apuñaló a Ingrid Escamilla, la desolló, y arrojó parte de sus órganos por el inodoro y drenaje, confesando después el crimen.



El lamentable suceso ocurrió en un complejo habitacional de la calle Tamagno 258, de la alcaldía Gustavo A. Madero.